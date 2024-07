Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a publicat informația cu privire la rezervele valutare la finele lunii mai, curent. Din start, se cere o concretizare. Multa lume iși inchipuie greșit, ca rezervele valutare le formeaza valuta, care aparține Bancii Naționale și guvernului și este pastrata in conturile BNM din bancile…

- Rezervele valutare ale Romaniei, administrate de la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 65,072 miliarde euro la 31 mai, fața de 62,511 miliarde euro, la 30 aprilie 2024. Intrarile de valuta au fost de 4,444 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut anul trecut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro, de la 143,886 miliarde euro la 31 decembrie 2022, iar in primele trei luni ale anului 2024 s-a majorat cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro, arata datele Bancii Nationale…

