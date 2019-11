Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a României au coborât în octombrie la 34,9 miliarde euro, fața de 35,42 miliarde euro cât erau la 30 septembrie 2019, potrivit unui anunț facut vineri de Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. În conditiile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- La 30 septembrie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a României se situau la nivelul de 35,42 miliarde de euro, fața de 35,61 miliarde euro la 31 august 2019, a transmis marți Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur este la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind de 4,54 miliarde euro.Rezervele…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au scazut in septembrie cu 0,55% fata de august, pana la 35,423 miliarde de euro, informeaza institutia, intr-un comunicat. In cursul lunii au...

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in iulie. Ce s-a intamplat cu rezerva de aur Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au urcat cu 0,41%, la 35,619 miliarde de euro la finalul lunii august, de la 35,473 miliarde de euro la 31 iulie 2019, potrivit datelor BNR. În cursul lunii au…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.De asemenea, au avut loc iesiri…

- Rezervele valutare ale BNM au crescut in iulie, inclusiv dupa cumparari de valuta ce au depașit 23 de milioane de dolari și alocarea unui grant de peste 16 milioane de dolari de catre Comisia Europeana.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7307 lei/euro, in scadere usoara fata de valoarea atinsa miercuri. Totodata, pretul gramului de aur a depasit 203 lei si a stabilit un nou nivel record, pe fondul cresterii volatilitatii pe pietele internationale, iar lira…