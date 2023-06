Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare de la BNR se ridicau la finele lunii mai la 53,08 miliarde euro, cu 260 milioane euro mai putin decat in aprilie. Platile scadente in luna iunie 2023 in contul datoriei publice denominate in valuta insumeaza 121 milioane euro, noteaza Z

- La 30 aprilie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53.341 milioane euro, fața de 53.229 milioane euro la 31 martie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1.804 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- La finalul lunii martie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,22 miliarde de euro, cu peste un miliard de euro mai mult decat la final de februarie, a transmis luni Banca Naționala. Rezerva de aur valora peste 6 miliarde de euro.

- FEPRA iși consolideaza rolul de catalizator al economiei circulare in Romania și intenționeaza sa investeasca 15 milioane de euro pana in 2030 cu scopul de a asigura reducerea impactului asupra mediului pentru un viitor mai sustenabil. Prin urmare, FEPRA iși propune sa creasca volumul de reciclare a…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a facut astazi o vizita in municipiul Radauți, localitatea sa de origine, unde a avut o intalnire cu primarul Bogdan Loghin in cadrul careia s-a discutat despre implementarea proiectelor in valoare de peste 50 de milioane de euro destinate dezvoltarii comunitații…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, anunța semnarea celui mai mare contract pentru asfaltari in Radauți prin Programul Național de Investiții ”Angheș Saligny”. Este vorba de un contract in valoare de 10 milioane de lei prin care vor fi asfaltate 12 strazi. ”Am semnat la București, contractul…