Ponderea dolarului american in rezervele detinute de bancile centrale a scazut la nivelul minim din ultimii 25 de ani, potrivit Fondului Monetar Internațional. Activele in dolari au scazut la 59% de la 60,5% in al treilea trimestru al anului 2020, in timp ce ponderea in euro are aproximativ 20%. „Acest lucru reflecta rolul in scadere […] The post Rezervele internaționale in dolari SUA, la minimul ultimilor 25 de ani first appeared on Ziarul National .