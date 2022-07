Stiri pe aceeasi tema

- Cu o creștere de 13% la nivel european in 2021, pana la 718 miliarde de euro, comerțul electronic a demonstrat ca a devenit și mai ferm ancorat in economie și societate, dupa ce in perioada pandemiei de COVID-19 a reprezentat pentru mulți oameni principala sursa de aprovizionare, se arata in Raportul…

- Zacamantul de gaze Groningen din Olanda este cel mai mare din Uniunea Europeana și unul dintre cele 10 cele mai mari din lume. Rezervele sale disponibile, aproximativ 500 de miliarde de metri cubi, sunt echivalente cu toate nevoile UE pentru un an. Este exact genul de resursa economica prețioasa care…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,92 miliarde euro, la finalul lunii mai, fata de 40,5 miliarde euro la 30 aprilie 2022. "La 31 mai 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,92 miliarde euro, fata de 40,501 miliarde euro…

- ”La 31 mai 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,92 miliarde euro, fata de 40,501 miliarde euro la 30 aprilie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 3,756 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) au crescut la 30 aprilie 2022 la 46,533 miliarde euro, fata de 45,915 miliarde euro la 31 martie 2022, anunța Banca Naționala a Romaniei. . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In plin razboi in Ucraina, criza de la inceputul careia trecusera deja 55 de zile, rastimp in care s-a discutat nu doar despre situația ingrijoratoare din interiorul granițelor ucrainene, ci și despre sancțiunile decise de Occident la adresa Rusiei, dupa invadarea Ucrainei, s-a aflat ce a cerut, marți,…

- Vestul ar putea folosi activele confiscate ale oligarhilor ruși, dar suma totala nu este suficienta. Rezervele din strainatate ale bancii centrale ruse sunt consistente, dar ele nu pot fi ușor confiscate. O alta varianta ar fi impunerea unei taxe pe exporturile de petrol ale Rusiei, pe modelul folosit…