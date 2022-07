Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nu recomanda folosirea apei potabile la udatul gradinilor Foto rrapl.ro Realizator: Nicoleta Turcu - Lipsa precipitatiilor si temperaturile foarte mari au determinat autoritatile sa lanseze un apel la responsabilitate. Este nevoie sa avem grija de rezervele actuale de apa si sa avem…

- Administrația Naționala Apele Romane a transmis un avertisment asupra problemelor care ar putea aparea, la finalul lunii iulie, in privința rezervelor de apa din lacurile de acumulare din intreaga țara. Deși, in prezent, rezerva de apa in principalele 40 lacuri de acumulare administrate de ANAR și S.P.E.E.H.…

- V. Stoica Polițiștii rutieri din Prahova au avut din nou de-a face, in weekend-ul trecut, cu o mulțime de conducatori auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. De vineri și pana ieri, agenții au verificat – prin acțiuni ample sau prin controale punctuale – șoferii aflați in…

- N. D. Printre primele contracte ce vizeaza execuția de instituții moderne și eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul național de construire de creșe, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, doua se regasesc in Prahova. Confirmarea a venit recent,…

- Marți seara, in jurul orei 19:30, agenți rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Rudului din municipiu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un tanar. Pe mai departe,…

- Timp de trei zile, 17-19 mai 2022, la Palatul Culturii din Ploiești a avut loc ediția a XII-a a Bursei de Valori Educaționale. S-au inscris la acest eveniment 25 de colegii și licee din Ploiești și din alte localitați ale județului Prahova, inclusiv Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina.

- Etapa intermediara a Ligii A Prahova a adus un nou rezultat surprinzator pentru prima clasata- CS Paulești- care, dupa remiza de la Brebu, de sambata trecuta, a pierdut inca doua puncte din avansul avut, fața de urmaritoare – in principal Atletic United, distanța reducandu-se la doar doua puncte! Și…