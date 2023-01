Rezervele BNR au crescut cu peste șase miliarde de euro anul trecut Rezervele internaționale ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au crescut anul trecut cu peste șase miliarde de euro, de la 40,47 miliarde euro pana la 46,63 miliarde euro. Fața de finalul lui noiembrie 2022 rezervele BNR au urcat cu circa un miliarde de euro. In cursul lunii decembrie 2022 au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2,63 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele; Iesiri de 1,59 miliarde euro, reprezentand:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”La 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,636 miliarde euro, fata de 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 si fata de 40,475 miliarde euro la 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari…

- ”La 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,636 miliarde euro, fata de 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 si fata de 40,475 miliarde euro la 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor.…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au scazut la 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022, de la 46,291 miliarde euro la finalul lunii anterioare, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate vineri. In cursul lunii noiembrie, s-au inregistrat intrari de 2,187 miliarde euro,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au scazut la 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022, de la 46,291 miliarde euro la finalul lunii anterioare, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pe langa scumpirile de alimente, generate de criza energetica, fumatorii din Romania vor mai fi loviți și de taxa pe produsele da vaping. Acest lucru va duce la o dublare a accizelor pentru tutun. De la 1,80 de euro la 3,60 de euro pentru un pachet de tigari. Uniunea Europeana urmeaza sa propuna o taxa…

- Romania va avea luni dimineata un volum de 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de catre Transgaz. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701…

- ”La 31 octombrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,291 miliarde euro, fata de 43,711 miliarde euro la 30 septembrie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,638 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in…