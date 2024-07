Rezervările turistice online au crescut cu 28,3% în primul trimestru din 2024 S-a facut un studiu! Turistii au petrecut in primul trimestru din acest an aproximativ 123,7 milioane de nopti in spatii de cazare inchiriate pe termen scurt din Uniunea Europeana, rezervate prin intermediul platformelor Airbnb, Booking, Expedia Group si Tripadvisor, in crestere cu 28,3% fata de perioada similara din 2023, potrivit datelor Eurostat . Platformele de turism continua sa raporteze valori lunare record: in ianuarie 2024, turistii au petrecut 33,3 milioane de nopti in spatii de cazare inchiriate pe termen scurt din Uniunea Europeana, rezervate prin intermediul platformelor online, un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

