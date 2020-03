Rezervările noi pe destinaţii externe înregistrează o scădere din cauza coronavirusului; turismul intern nu este afectat (turoperator) Rezervarile noi pe destinatii externe inregistreaza o scadere in aceasta perioada din cauza epidemiei de coronavirus, iar procentul anularilor de vacante mai ales in zonele cele mai afectate de boala se ridica la circa 10% din total rezervari, releva datele unui turoperator. "Exista anulari short term pentru zonele afectate mai rau (Italia, China), dar in rest avem de-a face mai degraba cu o scadere a rezervarilor noi care are la baza retinerea oamenilor fata de viitoarea evolutie a fenomenului. Dar procentul anularilor este mic in acest moment, de circa 10%. O parte din ele se inscriu in anularile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

