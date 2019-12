Stiri pe aceeasi tema

- Cat platesc romanii ca sa fie alaturi de cei dragi de Sarbatori: 2.138 de euro, cel mai scump bilet de avion in ajunul Craciunului și 25 de ore, cea mai lunga calatorie spre casa Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile…

- Luna decembrie este cea mai aglomerata luna din an pentru aeroporturile lumii, inclusiv in Romania, iar romanii care lucreaza sau studiaza in afara tarii si vin sa petreaca Craciunul acasa au platit intre 29 de euro si 2.138 euro pe biletul de avion, potrivit datelor agentiei online de turism Vola.ro,…

- ​În câteva țari din Europa, pe distanțe de câteva sute de kilometri între câteva unele orașe mari trenul este ales de tot mai mulți oameni, în detrimentul avionului. În aceste locuri speciale, companiilor aeriene chiar le convine ca oamenii iau tot mai mult…

- Zborurile internationale preferate de romani in aceasta vara au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate, aceasta fiind urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%), arata datele agentiei online de turism eSky Romania.…

- Care sunt cele mai vizitate tari in vara anului 2019? Care este orasul pe care romanii il prefera? Exista o crestere a calatoriilor aeriene fata de anul trecut? O analiza a specialistilor agentiei de turism online eSky arata ca numarul de rezervari pentru perioada de vara depaseste cu aproape…