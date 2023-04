Stiri pe aceeasi tema

- ”Este oficial: cu ocazia zilei de 1 Mai, s-a dat startul sezonului de vacante in Romania! Cantitatea de precipitatii in Ziua Muncii se anunta a fi una redusa, in timp ce temperaturile se anunta a fi moderate, cu maxime de 15-20 de grade in principalele orase ale tarii, astfel ca romanii si-au facut…

- Rezervarile inregistrate pentru minivacanta de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, cand nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de 1 Mai sunt…

- Compania de ride-sharing Bolt a lansat categoria PET. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie, opțiune disponibila in 11 orașe din țara. „Animalele de companie sunt membri importanți ai familiilor noastre și…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- In data de 14 februarie 2023 s-a produs un cutremur cu epicentrul in Gorj, de 5,7 grade pe Richter. El a fost resimțit mai puternic decat cel din 13 februarie care a avut 5,2 pe Richter. Banatul a fost in anii 90 serios afectat de un cutremur care a produs serioase pagube materiale. Seismul din 14 februarie…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs…