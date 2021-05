Stiri pe aceeasi tema

- Cum și unde iși petreceau romanii concediul, vacanțele inainte de 1990„Litoral 1973. Mamaia, Eforie Nord și Sud, Venus și Saturn. Aceleași stațiuni și totuși altele pentru ca fiecare an aduce noutați și surprize dintre cele mai placute”, se anunța in anii comunismului inceperea vacanței de vara.Așa…

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a inceput ieri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana in prezent s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, a anunțat Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres. Pana in prezent, un numar de 54…

- Statiunile de la malul marii, Mamaia, Eforie Nord si Costinesti, dar si statiunile balneare, Sovata, Baile Felix si Baile Herculane, se afla in topul destinatiilor cautate de romani pentru concediul din aceasta vara, potrivit unui raport Travelminit.ro. Pretul mediu pentru 5 nopti de cazare…

- Zilele toride de vara se apropie cu pasi repezi, iar gandul iti zboara din ce in ce mai des la litoralul romanesc. Iti doresti sa stai intins pe plaja, sa simti briza marii, sa te racoresti in mare? Daca raspunsul este da, ai ajuns unde trebuie! Rezerva-ti din timp o cazare Mamaia si toate visurile…

- Al doilea Paste in pandemie este sarbatorit anul acesta cu mai putine restrictii. Dorul de libertate si-a spus cuvantul. Soselele au fost luate cu asalt si multi romani au plecat de acasa sa petreaca in natura, la munte sau la mare. Potrivit datelor operatorilor din turism, au fost facute in jur de…