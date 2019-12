Rezervarea in avans a locurilor de parcare la destinatie ar decongestiona traficul in orase

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și vinde apartamentele, dezvoltatorii imobiliari ofera cadou locuri de parcare, mobilier sau chiar excursii. Cum se poate obține o reducere de 15% Peste 10.000 de apartamente și case au fost scoase la vanzare in acest sfarșit de saptamana, la un targ imobiliar din Capitala. Mulți dezvoltatori…

- Dupa un avans de 0,6% in luna septembrie, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania, noi si vechi, s-au mentinut, per ansamblu, pe un trend ascendent si in luna octombrie, cu exceptia Capitalei, unde preturile cerute s-au mentinut la un nivel apropiat de cel din septembrie, in usor declin,…

- In urma reorganizarii administrative a mai multor zone din Sectorul 3, primaria a suplimentat numarul locurilor de parcare cu inca 30.000. In aceste zile, aproximativ 2.000 de locuri de parcare se afla in procedura de atribuire. Pentru ca au existat informații contradictorii pe acest subiect, reprezentanții…

- Edilul clujului a pregatit o serie de modificari prin care transportul în comun sa se desfasoare mai bine decât traficul cu masinile proprii prin oras. Primaria a eliminat locurile de parcare de pe Bulevardul Nicolae Titulescu la începutul anului, iar acum a desfintat locurile de…

- In conformitate cu Regulamentul de Inchiriere a parcarilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va organiza in data de 6 noiembrie 2019 (miercuri) licitație publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare, dupa cum urmeaza: parcelele avand…

- Parking Focșani a anunțat ca maine, 10 octombrie, incepe prelungirea contractelor de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale din municipiu pentru anul 2020. Perioada limita pana la care se pot prelungi contractele de inchiriere a locurilor de parcare este 31 decembrie 2019, lucru stipulat și…

- Ziarul Unirea Buni de plata la parcare in Alba Iulia: In cel mult o luna, va demara procedura de taxare a locurilor de parcare de pe domeniul public Buni de plata la parcare in Alba Iulia: In cel mult o luna, va demara procedura de taxare a locurilor de parcare de pe domeniul public Potrivit viceprimarului…

- Astfel, Serviciul Administrare Parcari (SAP) din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu gestioneaza in prezent 9.467 de locuri de parcare, fața de 5.054 in urma cu patru ani. In anul 2016 SAP avea in evidența 5.922 de locuri de parcare, in anul 2017 – 6.872, iar in anul 2018 – 8.268. Din totalul menționat…