- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 221,3 de milioane de lei, la o dobanda de 4,33% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 175 de luni, potrivit datelor publicate…

- Decizia ASF de retragere a autorizarii City Insurance va aparea in Montor Foto: Arhiva. Autoritatea de Supraveghere Financiara din România a retras autorizatia de functionare a societatii City Insurance, care detine circa jumatate din piata de asigurari auto obligatorii, cu peste…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele sapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie - iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, informeaza luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

- ”La 31 august 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 41,616 miliarde euro, fata de 39,008 miliarde euro la 31 iulie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,343 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 574,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 58 de luni, la un randament mediu de 3,24% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea nominala…

- BNR mentine ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an Foto: arhiva Banca Nationala a României a decis astazi mentinerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. Actualul scenariu al BNR evidentiaza o traiectorie mai înalta a ratei…

- "BNR va tine cont de presiunile inflationiste" Guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Foto: Arhiva/ BNR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI: Si inflatia va creste în perioada urmatoare, iar politica BNR va tine cont de presiunile inflationiste, dar si de asigurarea unei cresteri economice sustenabile.…