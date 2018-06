Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala din Statele Unite (Fed) a dispus, miercuri, majorarea dobanzii de referinta cu 0,25 puncte procentuale, pana la intervalul 1,75%-2%, semnaland ca ar putea decide alte doua majorari anul acesta, informeaza agentiile Bloomberg si Reuters.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, luni, 7 mai, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 mai, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. Dobanda cheie era nemodificata din luna februarie…

- Dobanda cheie era nemodificata din luna februarie a acestui an, cand a fost majorata la 2,25% pe an. De asemenea, Consiliul a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an, de la 1,25% pe an, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,5% pe an de la…

