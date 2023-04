Stiri pe aceeasi tema

- Marți, principala criptomoneda bitcoin a depașit nivelul cheie de 30.000 de dolari pentru prima data in ultimele 10 luni. Bitcoin a atins un maxim de 30.438 dolari in tranzacțiile asiatice și a crescut ultima data cu 1,96%, la 30.233 dolari. A crescut cu aproape 6% de la inceputul lunii, dupa ce a crescut…

- Economistul Nouriel Roubini, cel care a prezis criza financiara din 2008, vine acum cu noi previziuni sumbre despre viitorul economiei mondiale. El are cuvinte de avertizare dure pentru ceea ce va urma. Roubini: SUA va intra intr-o criza financiara majora Nouriel Roubini a avertizat saptamana aceasta…

- Stresul recent din sectorul bancar si posibilitatea unei crize ulterioare a creditelor apropie SUA de recesiune, a declarat duminica presedintele Rezervei Federale (Fed) din Minneapolis, Neel Kashkari, in comentarii la emisiunea Face the Nation de la CBS, transmite Reuters. ”Cu siguranta ne aduce mai…

- Autoritatile de reglementare din SUA au inchis ieri Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta institutie financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC, conform Digi24. "Anuntam, de asemenea, o exceptie similara de risc sistemic pentru…

- Un oficial de rang inalt din Rezerva Federala a SUA (FED) spune ca mai exista banci cu probleme similare celor de la Silicon Valley Bank, instituție financiara care a intrat in colaps weekendul acesta, dar asigura investitorii și deponenții ca situația...

- Saptamana trecuta, in lumea finanțelor americane s-a produs un seism cu multe implicații. Este vorba de Silicon Valley Bank (SVB) care a fost inchisa vineri, 10 martie, de autoritațile americane. Puțin cunoscuta marelui public, SVB s-a specializat in finanțarea start-up-urilor, devenind a 16-a banca…

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- Economistul Nouriel Roubini, cel numit „profetul crizei“ pentru ca a avertizat asupra crizei economice și financiare care urma sa loveasca economia mondiala in 2008, a profețit ca se pregatește o ”furtuna perfecta” iar piețele vor fi lovite de recesiune. „Acum ne confruntam cu furtuna perfecta: inflație,…