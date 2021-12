Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta Omicron a noului coronavirus se extinde, iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, anunta Consiliul International al Asistentelor Medicale. Potrivit acestui for, tarile occidentale intensifica recrutarile de personal…

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 (doza ''booster'') ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID-19 provocate de varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie (UK Health Security Agency), in ziua in care aceasta…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni extinderea utilizarii medicamentului RoActemra (Tocilizumab), dezvoltat de grupul farmaceutic Roche impotriva artritei, la pacientii adulti diagnosticati cu COVID-19 care au nevoie de tratament sistemic cu steroizi si la cei care necesita…

- Africa are putine sanse sa depaseasca pandemia de COVID-19 daca 70% din populatia sa nu este vaccinata pâna la sfârsitul anului 2022, iar "discriminarea extrema legata de vaccinuri" risca sa lase în urma continentul african, se arata într-un raport publicat luni, relateaza…

- Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 4,5%. In octombrie, inflatia a fost de 4,1%. Preturile mari ale energiei au avut cea mai mare contributie la inflatie. Potrivit Eurostat, pretul energiei se indreapta in noiembrie spre cea mai mare crestere anuala a sa, de 27,4%, dupa un avans…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…