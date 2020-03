Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a anuntat duminica ca va reduce dobanda pentru fondurile federale cu 1% pana la un nivel cuprins intre 0% si 0,25%, potrivit FT. Dupa o intalnire de urgenta ce a avut loc duminica, banca centrala a spus ca „epidemia de coronavirus a afectat comunitati, a perturbat activitatea…

- Federal Reserve, banca centrala americana, reduce dobanda de referința la zero si lanseaza un program de relaxare cantitativa in valoare de 700 miliarde dolari, pentru a combate efectele economice ale coronavirusului. Ultima data cand Fed a redus dobanda la zero a fost in timpul crizei care a izbucnit…

- Profitul Bancii Centrale Europene a crescut cu 50%, pana la 2,4 miliarde de euro, anul trecut, in mare parte in urma veniturilor mai mari din portofoliul de dolari și din obligațiunile din programul de cumparare de active, a anunțat joi instituția, citata de Reuters.Venitul net din dobanzi…

- PSD incepe saptamana cu acuzatii la adresa Guvernului PNL in privinta imprumuturilor masive si la dobanzi mari. Lia Olguta Vasilescu si Liviu Marian Pop acuza Guvernul in acest sens."Guvernul a depașit 4 miliarde imprumuturi pe ianuarie. Se apropie de 20 miliarde lei de la investire, in doar…

- Prețurile metalelor prețioase explodeaza, pe fondul tensiunilor fara precedent intre SUA și Iran. Aurul atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Preț record pentru paladiu Cotatia aurului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record…

- Rezerva Federala americana are suficiente instrumente pentru a contracara urmatoarea recesiune insa factorii de decizie ar trebui sa anunte in avans care este mixul de politici si promisiuni pe care intentioneaza sa le utilizeze pentru a obtine efectul maxim pentru masurile lor, a declarat sambata fostul…

- Bancile centrale din jurul lumii au adoptat politici mai favorabile pietelor. In acest an, Rezerva Federala a redus dobanda de politica monetara de trei ori, iar Banca Centrala Europeana a redus si mai mult dobanzile care se aflau deja in teritoriu negativ. Perspectivele comertului mondial, care erau…

- In 2019, la nivel mondial, piețele bursiere au inregistrat o valoare totala de 17.000 de miliarde de dolari, potrivit calculelor Deutsche Bank, transmite CNBC.Valoarea acțiunilor globale a inceput anul cu puțin sub 70.000 de miliarde de dolari, dar acum a depașit 85.000 de miliarde de dolari.…