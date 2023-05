Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a ridicat oficial, luni, starea de urgenta nationala legata de COVID-19, instituita de trei ani in tara care a platit oficial cel mai grav tribut pandemiei, cu peste un milion de morti, noteaza AFP.Casa Alba a indicat intr-un comunicat ca presedintele a ratificat o…

- Rezerva Federala a Statelor Unite a decis o majorare sub așteptari a dobanzii sale de politica monetara, in plin scandal legat de problemele sistemului bancar și in plina inflație, scriu France-Presse și Reuters, potrivit Rador.Majorarea, reprezentand doar un sfert de punct procentual, a facut Bursa…

- Chiar si cu tulburarile din industria bancara si incertitudinile rezultate, Rezerva Federala va aproba probabil o crestere cu un sfert de punct procentual a dobanzii de politica monetara, saptamana viitoare, potrivit preturilor din piata si mai multor multi experti de pe Wall Street, transmite CNBC,…

- In ultimele doua saptamani, asteptarile privind dobanzile au evoluat rapid, variind de la o crestere de jumatate de punct pana la mentinerea la nivelul actual si chiar la un moment dat unii vorbesc ca Fed ar putea reduce dobanzile. Cu toate acestea, a aparut un consens ca presedintele Fed, Jerome Powell,…

- Rezerva Federala a SUA va trebui probabil sa majoreze dobanzile mai mult decat se preconiza, ca raspuns la recentele date solide, si este pregatita sa faca pasi mai mari, daca "totalitatea" informatiilor primite sugereaza ca sunt necesare masuri mai dure pentru a tine sub control inflatia, a declarat…

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- In timp ce bancile centrale majore au crescut rapid și agresiv ratele de dobanda monetara la inceputul lui 2022, pentru a combate inflația galopanta, BCE a acționat cu o intarziere de jumatate de an.Azi, cand FED și Banca Angliei au redus ritmul de creștere a dobanzilor și au anunțat renunțarea…

- Inflația in creștere a devenit in ultima perioada o problema majora nu doar in Romania, ci aproape peste tot in lume, chiar și in cele mai dezvoltate țari. Pentru a tempera acest trend inflaționist, cel mai la indemana instrument al bancilor centrale este creșterea dobanzilor de referința, un mecanism…