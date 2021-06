Potrivit noilor estimari, majoritatea celor 11 membri ai consiliului de politica monetara anticipeaza cel putin doua majorari de cate un sfert de punct procentual a dobanzilor in 2023, chiar daca oficialii s-au angajat in comunicatul publicat dupa sedinta de politica monetara sa mentina politica de sustinere pentru incurajarea redresarii pietei muncii. ”Progresele vaccinarilor au redus raspandirea Covid-19 in Statele Unite”, scrie banca centrala in comunicat, aceasta afirmatie fiind o schimbare majora pentru institutia care si-a conditionat politica din ultimele 14 luni de combaterwa pandemiei.…