Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si cu tulburarile din industria bancara si incertitudinile rezultate, Rezerva Federala va aproba probabil o crestere cu un sfert de punct procentual a dobanzii de politica monetara, saptamana viitoare, potrivit preturilor din piata si mai multor multi experti de pe Wall Street, transmite CNBC,…

- Rezerva Federala a Statelor Unite a anuntat ca va organiza luni o sedinta cu usile inchise a consiliului guvernatorilor, conform procedurilor accelerate, transmite Reuters, citat de news.ro.Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul rand si va determina dobanzile pentru…

- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) va majora din nou dobanda de referința, chiar peste estimarile anterioare, ca replica la creșterea inflației, a afirmat Jerome Powell in Congresul SUA, scrie Reuters.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023;majorarea ratei dobanzii pentru…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat din nou dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte procentuale. Dobanda BNR a ajuns astfel la 7% pe an dpa opt majorari consecutive in ultimul an. In noiembrie 2021 dobanda BNR era de 1,75%. Aceasta inseamna o noua majorare ușoara a ratelor bancare, fiind așteptat…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7- pe an, de la 6,75 - pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. BNR noteaza ca, potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I…

- In cadrul primei ședințe de politica monetara din acest an, banca centrala a luat mai multe decizii, inclusiv o hotarare ce vizeaza majorarea dobanzii-cheie. Concret, consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara. De la…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, marți, rata dobanzii de politica monetara, de la 6,75% la 7%. Este prima creștere din anul 2023, dupa ce in anul anterior aceasta a crescut de la 2% in luna ianuarie, la 6,75% in luna noiembrie. Decizia a fost luata marți in Consiliul de Administratie al BNR. Creșterea…