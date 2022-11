Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a aprobat miercuri o a patra crestere consecutiva de 0,75 de puncte procentuale a dobanzii de referinta si a semnalat o potentiala schimbare a modului in care va aborda politica monetara pentru a reduce inflatia transmite Reuters. Intr-o miscare pe care pietele o asteptau de saptamani,…

- Directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, a declarat saptamana trecuta ca Rezerva Federala ar putea majora dobanzile peste 4,5-4,75%, daca nu va vedea ”schimbari reale de comportament”. Urmatoarea intalnire a Rezervei Federale ar putea aduce clarificari referitoare la sdurata politicii monetare…

- Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Indicele bursier american Dow Jones a inchis joi in crestere cu peste 800 de puncte, sau cu 2,83%, dupa o redresare istorica consemnata intr-o singura zi, traderii ignorand pana la urma inca un raport al autoritatilor referitor la accelerarea inflatiei, transmite CNBC preluat de news.ro Fii…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseascp tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- Majorarea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,75 de puncte procentuale, la 5,50 % pe an, intra de azi in vigoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. In afara de majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an,…