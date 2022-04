Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare aflate la Banca Nationala a Romaniei au scazut in martie cu 1,7 miliarde de euro, ajungand acum la 40,14 miliarde de euro, au transmis vineri oficalii BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,6 tone, adica 5,77 miliarde de euro, conform HotNews. In cursul lunii au avut loc urmatoarele…

- Rezervele oficiale ale Republicii Moldova au scazut, în mai puțin de o luna, cu aproape 220 de milioane USD. Potrivit Bancii Naționale a Moldovei, la data de 18 martie, activele oficiale de rezerva erau de 3,421,326.49 USD, în timp ce la data de 28 februarie, aceasta cifra era…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2022, la nivelul de 41,877 miliarde euro, in scadere cu 2,85% fata de cele 43,106 miliarde euro inregistrate in luna precedenta, informeaza BNR, transmite AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 3,228 miliarde…

- Ce cantitate de aur deține Romania. Rezervele valutare au scazut la sfarșitul lui februarie Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2022, la nivelul de 41,877 miliarde euro, in scadere cu 2,85% fata de cele 43,106 miliarde euro inregistrate in luna precedenta,…

- Rezervele valutare la BNR au scazut la 41,877 miliarde de euro in februarie 2022, cu 2,85% mai mici raportat la 43,106 miliarde euro inregistrate in luna anterioare, transmite Banca centrala.

- Într-o saptamâna (14-21 ianuarie) rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei s-au redus cu 75 mil. USD, la 3,797 miliarde USD, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, scrie Bani.md. Economiștii explica reducerea rezervelor valutare ale Bancii Naționale a Moldovei…

- ”La 31 decembrie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,475 miliarde euro, fata de 39,283 miliarde euro la 30 noiembrie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 5,023 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii decembrie 2021, la nivelul de 40,475 miliarde euro, in crestere cu 3,03% fata de cele 39,283 miliarde euro inregistrate la 30 noiembrie, informeaza BNR, conform agerpres. In cursul lunii au avut loc intrari de 5,023 miliarde…