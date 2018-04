Rezerva de pamanturi rare descoperita in Pacific ar putea satisface cererea globala cateva secole

Depozitele masive de pamanturi rare (sau minerale critice) aflate pe fundul Oceanului Pacific ar putea satisface timp de cateva sute de ani cererea globala a unora dintre aceste materiale.



Aceste depozite descoperite in 2013 in zona economica exclusiva a Japoniei ar putea contine peste 16 milioane de tone de minerale critice, utilizate in procesele de fabricare a unor produse de inalta tehnologie (eoliene, telefoane inteligente, vehicule electrice si altele), potrivit unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports, informeaza AFP.



Zacamintele se afla intr-o zona vasta,…