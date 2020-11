Stiri pe aceeasi tema

Bancile centrale au vandut aur pentru prima data in ultimul deceniu. Rusia a vandut aur pentru prima data in ultimii 13 ani. De cand e criza,…

- Bancile centrale au vandut aur in trimestrul al treilea, pentru prima data dupa 2010, in conditiile in care unele state producatoare de metal galben au profitat de preturile record pentru a diminua impactul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Conform unui raport al Consiliului…

- Guvernele europene au luat noi masuri restrictive, marti, pentru a tine sub control raspandirea rapida a noului coronavirus si pentru a sustine firmele sa supravietuiasca pandemiei, transmite Reuters.

- Pandemia de COVID-19 va costa SUA 16 mii de miliarde de dolari, sau aproximativ 90% din Produsul Intern Brut anual, estimeaza fostul secretar al Trezoreriei (ministru american de finante) Lawrence Summers si economistul David Cutler de la Harvard, intr-un eseu citat de Bloomberg si Xinhua, conform…

- Bancile au acordat, in șase luni de pandemie, credite noi ce reprezinta 14% din soldul creditului neguvernamental Volumul creditelor noi acordate de banci populatiei si companiilor in sase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica la 38,5 miliarde de lei, adica 14% din soldul creditului neguvernamental…

- Incasarile din dobanzi s-au majorat de-a lungul timpului si ca urmare a deciziei unor banci de a creste mai repede dobanzile la credite, in timp ce sumele remunerate la depozite au intarziat sa creasca in acelasi ritm. Bancile au incasat in S1/2020 venituri din dobanzile percepute pentru creditele…

- Social-democrații au depus in Parlament proiectul de lege care prevede acordarea unui stimulent de risc pentru intreg personalul din invațamant pentru intreaga perioada a starii de alerta și urgența, respectiv 2.000 de lei lunar pentru cadrele didactice și 1.500 de lei pentru personalul auxiliar. Propunerea…

- ”Volumul creditelor noi acordate populatiei si companiilor, in cele patru luni de la debutul pandemiei, reprezinta 8,5% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii iunie 2020. Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de peste 23,1 miliarde de lei, in perioada…