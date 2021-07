Stiri pe aceeasi tema

- Șeful rebel ales la PNL Timișoara, Raul Ambruș, ar urma sa ramana fara calitatea de membru al partidului, a decis Biroul Politic Local interimar al PNL Timișoara, adica structura constituita de liberalii din aripa Alin Nica și Danuț Groza, dupa ce nu a recunoscut alegerile realizate la filiala PNL Timișoara.…

- Scandalul de la PNL s-a lasat in cele din urma cu sancțiuni pe linie de partid. Biroul Politic Local interimar al PNL Timișoara a decis suspendarea a 18 liberali, pentru șase luni, printre care și Catalin Iapa, fost consilier personal al lui Nicolae Robu. A fost propusa și suspendarea lui Raul Ambruș,…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Deputatul liberal de Timis, Claudiu Chira, a susținut intr-o postare pe Facebook ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. „Incredibil ce se intampla…

- Alin Nica și Danuț Groza continua acțiunile de forța la adresa membrilor PNL Timișoara, susține „tabara Ambruș”. „Biroul Politic Local ales al PNL Timișoara iși manifesta susținerea fața de Raul Ambruș, președintele ales al PNL Timișoara și protesteaza fața de atitudinea jignitoare aratata la adresa…

- Biroul Politic Local ales al PNL Timișoara transmite ca il susține pe Raul Ambruș, președintele PNL Timișoara și protesteaza fața de atitudinea jignitoare aratata la adresa membrilor partidului de catre președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica și de secretarul general, Danuț Groza. “Constatam…

- Tensiuni mari la Timișoara. Membrii filialei PNL Timișoara iși aleg astazi noua conducere, iar cele doua tabere deja au inceput sa se șicaneze. Mai exact, la prima ora, punctele de acces erau blocate agenții de paza ai unei firme contractata de Danuț Groza, primar in Sannicolau Mare și secretar general…