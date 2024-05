Revoluțiile pe categorii Revoluția este definita in DEX ca fiind o schimbare fundamentala a valorilor unei societați. Popular este definita ca o rascoala-revolta. Și mai avem revoluțiile ca transformari radicale in anumite domenii economice. Daca analizam ce ni se intampla in ultimii ani se pare ca suntem in miezul tuturor revoluțiilor despre care pomenește dicționarul. Daca avem curiozitatea […] The post Revoluțiile pe categorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Servicii medicale pentru persoanele neasigurate de la 1 iulie, in noul contract cadru. Ce categorii pot beneficia Servicii medicale pentru persoanele neasigurate, in noul contract cadru, anunța autoritațile din domeniul sanatații. Contractul-cadru care va intra in vigoare dupa 1 iulie prevede, ca noutate,…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul sau de externe au murit in accidentul de elicopter din provincia Azerbaidjanul de Est, a anunțat luni un oficial iranian, dupa ce echipele de cautare au localizat epava.Elicopterul era vechi și greu de intreținutRaisi, care avea 63 de ani, calatorea,…

- Benny Gantz, un popular membru centrist al Cabinetului de Razboi al Israelului, format din trei membri, a amenintat sambata ca va demisiona din Guvern daca acesta nu va adopta in trei saptamani un nou plan cu privire la Gaza, decizie care l-ar lasa pe premierul Benjamin Netanyahu mai dependent de aliatii…

- Momentul care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane a fost 3 aprilie 1850, cand domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului obștesc, semnand ”Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi”. Astfel, s-a dat statut juridic Jandarmeriei și i s-au stabilit principiile…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national. Sindicalistii cer Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”. De asemenea,…

- Meșterul popular Constantin Nițu, unul dintre meșterii reprezentantivi ai Olteniei, a murit duminica, 24 martie 2024, la 79 de ani. Visul sau, acela ca in localitatea natala sa fie inființat un muzeu cu miile de obiecte adunate de meșter de-a lungul timpului, a ramas neimplinit.

- Mai multe persoane au manifestat joi, 21 martie, pe strada Garii din Bistrița unde au cerut salvarea de la demolare a unei cladiri construite in urma cu 120 de ani in stil Art Nouveau in care a funcționat o perioada Biblioteca Județeana. Pe acest loc, noii proprietari vor sa construiasca un bloc cu…

- Sergiu Manea, CEO-ul Bancii Comerciale Romane, crede ca programul Noua Casa ar trebui modificat și sa beneficieze de el categorii profesionale unde Romania inregistreaza un deficit, precum medici sau profesori.”Eu as schimba programul si as face affordable housing (locuinte la preturi accesibile – n.r)…