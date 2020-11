REVOLUȚIE pe piața muncii: peste o TREIME din angajați vor să renunțe la programul 9-17 Patru din zece angajati globali (39%) isi doresc sa lase in urma programul de lucru 9:00 - 17:00, iar numarul acestora este si mai mare pentru cei cu varste intre 25 si 34 de ani, releva o noua cercetare globala comandata de Kaspersky. Conform cercetarii, aproape trei sferturi dintre cei chestionati doresc sa reorganizeze modul traditional de lucru pre-COVID-19 si, in loc sa se intoarca la desfasurarea activitatilor obisnuite de la locul de munca, isi modeleaza acum un viitor de business in conditiile lor, indiferent daca acest lucru inseamna ca isi petrec mai mult timp cu cei dragi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

