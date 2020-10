REVOLUȚIE la VATICAN! Blogger, programator și sfânt, la doar 15 ani Pentru prima oara in istorie, un tanar din generația milenialilor a fost beatificat. Carlo Acutis a fost trecut in randul sfinților, deși a decedat pe 12 octombrie 2006, la doar 15 ani. SURSE: Masca, obligatorie in spațiile deschise in județele unde rata de infectare va depași 3 la mie Carlo Acutis a fost programator, blogger și elev. Din pacate, și-a pierdut viața la 15 ani, pe 12 octombrie 2006, din cauza unei leucemii fulminante. El s-a stins din viața la spitalul San Gerardo din Monza. Chiar daca a fost foarte tanar, oficialii Bisericii Catolice sunt convinși ca italianul a fost un model… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

