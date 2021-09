Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a avut astazi ultima ședința inaintea inceperii noului an școlar, in care s-au hotarat scenariile in care vor invața elevii in urmatoarele luni. Potrivit acesteia, nu mai puțin de opt unitați de invațamant iși vor pastra metodele de predare…

- Elevii incep scoala cu prezenta fizica Foto: Arhiva. Aproape 3 milioane de elevi se întorc de mâine la cursuri în al doilea an scolar, care începe sub semnul pandemiei de coronavirus. Autoritatile au stabilit deja o serie de masuri sanitare, care vor fi respectate în…

- Inceput de școala 2021-2022. Ce trebuie sa știe elevii și parinții. REGULILE din școli și masuri de organizare Elevii incep școala luni, 13 septembrie, in condiții de pandemie, cu reguli speciale. Ramane obligatorie purtarea maștii și trebuie respectate condiții de distanțare. Regulile pentru inceputul…

- Colectivul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta a anuntat ca de luni intra in greva japoneza, reclamand lipsa unui spatiu suficient pentru cei 1.460 de elevi din institutiei de invatamant, potrivit news.ro. Scoala gimnaziala numarul 30 “Gheorghe Titeica” din Constanta a transmis,…

- Reforma in invațamant incepe cu un set de experimente aplicate in șase școli din toata țara. Pe 13 septembrie, vor incepe un altfel de an școlar și cațiva elevi ai unei școli din Ramnicu Sarat. Cei 23 de copii, toți in clasa a 5-a, vor invața intr-un proiect pilot cu multe noutați. De exemplu, evaluarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in scoli se vor respecta in continuare normele de protectie sanitara, dupa 13 septembrie, cand se vor relua cursurile, printre care purtarea mastii, distantare adecvata si aerisirea spatiilor. El a precizat ca elevii care au contraindicatii medicale…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

