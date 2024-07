Electrocentrale București (ELCEN) a semnat marți un Memorandum de Ințelegere (MoU) cu SAGE GEOSYSTEMS Incorporated, o companie din SUA care dezvolta tehnologii de valorificare și stocare a energiei geotermale. Prin acest MoU, ELCEN și SAGE au in vedere realizarea unui studiu de fezabilitate privind implementarea unor tehnologii de utilizare a resurselor geotermale in cadrul sistemului […] The post Revoluție in termoficarea Capitalei: apa geotermala din nordul Bucureștiului ne va incalzi locuințele appeared first on Puterea.ro .