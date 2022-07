Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt, sambata, 9 iulie, reședința președintelui singhalez Gotabaya Rajapaska, din Colombo, cerand demisia acestuia. Șeful statului a reușit sa fuga cu doar cateva minute inainte ca manifestanții sa invadeze curtea palatului prezidențial. Civil war in Sri Lanka. Angry and hungry crowd storms and conquers the president’s palace […] The post Revoluție in Sri Lanka! Casa premierului, incendiata de protestatari / Ce decizie a luat președintele fugar - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .