Revoluție în Oncologie: un nou tratament pentru cancer Pentru prima oara, metoda demonstreaza ca este posibil sa oprești anumite tipuri de cancer Australia se confrunta cu cea mai mare frecvența de cancer de piele din lume, iar aceasta metoda noua, ar putea imbunatați tratamentele existente pentru melanom. Mai mult, tehnicile utilizate au potențialul de a fi adaptate și pentru alte tipuri de cancer. […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

