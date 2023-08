Stiri pe aceeasi tema

Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și

- Vlad Pascu nu numai ca a fost depistat de polițiști in doua randuri, dar a fost inclusiv evaluat de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog, structura aflata in subordinea Ministerului de Interne. Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina intr-un grup de opt tineri…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Patru fete, doua de 13 ani și doua de 14 ani au fost audiate, miercuri, de polițiștii bucureșteni, sub acuzația de agresiune și alte violențe, asupra unei colege in varsta tot de 13 ani. Fata a fost batuta fara mila, joia trecuta, in plina zi, in Parcul IOR din București, de cele patru minore. Polițiștii…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…