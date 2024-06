Cancerul ramane una dintre cele mai dificile boli umane, cu peste 19 milioane de cazuri si 10 milioane de decese anual. Natura evolutiva a cancerului face dificila tratarea tumorilor in stadiu avansat. Acum, o noua cercetare publicata joi in revista Biology Methods & Protocols, de Oxford University Press, indica faptul ca in curand ar putea fi posibil ca medicii sa foloseasca inteligenta artificiala (AI) pentru a detecta si diagnostica cancerul la pacienti, permitand astfel un tratament mai devreme.