- In autoproclamata Republica Transnistria au fost luate masuri speciale, dupa ce luni seara și marți dimineața au fost mai multe explozii in regiune. Autoritațile din Republica Moldova vorbesc de actiuni subversive ale Federatiei Ruse. Krremlinul a anunțat a urmarește indeaproape situația. Analiștii…

- Scene de-a dreptul terifiante au fost surprinse in Shanghai. Situația este din ce in ce mai alarmanta și tensionata, in condițiile in care s-a impus carantina totala in urma cu o saptamana. De atunci, locuitorii nu mai au voie sa iasa din casa, indiferent de motiv. Au fost surprinși in timp ce urla…

- Situația de la Uzina Dacia Mioveni este tot mai grava. Dupa criza semiconductorilor din pandemie, razboiul din Ucraina a acutizat și mai mult situația grava de acolo, iar conducerea uzinii a ajuns in impas. Guvernul cauta soluții disperate pentru ca sa nu fie pus lacatul pe ușa. Inca de acum doi ani…

- Situatia din orasul-port Mariupol continua sa fie dramatica, o mare parte fiind sub controlul rusilor. Din cauza numarului mare de victime, locuitorii ramasi in viata au sapat gropi in fata blocurilor sau pe terenurile unde nu sunt constructii pentru a-i ingropa. De la inceputul asedierii orasului de…

Imagini sfașietoare au fost filmate la punctul de trecere Medika, din Polonia, unde un copil de numai 5 ani a fost filmat in timp ce merge plangand, cu o plasa in mana, probabil cu cateva jucarii.

Cateva sute de persoane au fost reținute duminica in timpul unor manifestații impotriva razboiului in Rusia, potrivit unui grup de monitorizare citat de BBC.

- Nicoleta Dumitrescu Cand mai toate țarile lumii se confrunta cu valul cinci al pandemiei, considerat valul cu tulpina cea mai contagioasa, așa cum s-a intamplat și in Romania, cine ar fi putut lua in calcul ca poate sa vina peste omenire ceva mai grav decat invazia nevazuta a noilor coronaviruși? Pentru…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, se intoarce dintr-o vacanta in strainatate pentru a aborda ceea ce el a numit "agravarea" crizei din Ucraina si a avertizat ca Rusia ar putea invada aceasta tara in cateva zile, informeaza Reuters duminica, anunța Agerpres. Wallace planuise sa petreaca…