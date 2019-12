Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la Revolutie, Dumitru Burlan, fost ofiter de Securitate si sosia lui Nicolae Ceausescu, a oferit informatii nestiute din viata sotilor Ceausescu. Pare-se ca Elena avea niste obiceiuri bizare!

- In acest an se implinesc 30 de ani de la evenimentele sangeroase și dramatice din decembrie 1989, cand regimul politic existent la momentul respectiv a fost rasturnat printr-o violența extrema, in urma caruia au fost uciși peste 1.100 de romani și cateva mii raniți. Oficial, evenimentele in cauza sunt…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, site-ul realitatea.net publica fotografii-document din ziua de 21 decembrie 1989, realizate de un student la medicina care locuia intr-un apartament situat deasupra Magazinului Muzica, pe Calea Victoriei.

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivei Securitatii – CNSAS, a vorbit, in emisiunea lui Tetelu, in contextul implinirii a 30 de ani de la Revoluție, despre perioada dinainte de caderea regimului comunist, despre inceputul sfarșitului lui Nicolae Ceaușescu și…

- Ies la iveala secrete tulburatoare, la trei decenii de la Revolutie. Cu cateva ore inainte ca Nicolae si Elena Ceausescu sa fie executati la Targoviste, dictatorul a fost la un pas sa preia din nou conducerea Romaniei. Colonelul Ionel Boeru, comandatul plutonului, a povestit tot ce s-a intamplat in…

- In curand, se implinesc 30 de ani de la Revolutie! In aceasta perioada, ies la iveala noi detalii din viata sotilor Ceausescu. Pe 22 decembrie 1989, vazand ce se intampla in tara, Nicolae si Elena Ceausescu au luat un elicopter si au ales sa fuga. Au ajuns la Targoviste, unde nu se astepta nimeni! De…

- Cele mai incitante documentare ale ultimilor ani, un film romanesc in avanpremiera și o serie de filme despre Revoluția din ’89, in singurul festival de film documentar si drepturile omului din Romania ,One World Romania”. Pentru prima data in Brasov, festivalul „One World Romania la Brașov” se va desfașura…

- Traian Basescu a intrat, in direct, la Realitatea TV, pentru a-i da o replica vicepreședintelui LDE, Ovidiu Silaghi: "Domnul Silaghi, lasați-o moarta cu Securitatea. Va aduc aminte ca al dumneavoastra candidat primea ordine de la Iulian Vlad la Revoluție sa mearga sa-l aduca pe Ion Iliescu…