Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat joi, cu 513 voturi pentru, 18 impotriva si 87 de abtineri, o rezolutie privind comemorarea a treizeci de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989, transmite Agerpres. O dezbatere pe aceasta tema a avut loc luni seara, cand reprezentanta Comisiei Europene Adina Valean,…

- Parlamentul European a adoptat joi, cu 513 voturi pentru, 18 impotriva si 87 de abtineri, o rezolutie privind comemorarea a treizeci de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989, informeaza Agerpres.O dezbatere pe aceasta tema a avut loc luni seara, cand reprezentanta Comisiei Europene Adina Valean,…

- Parlamentul European a adoptat, joi, proiectul de rezoluție privind comemorarea a 30 de ani de la Revoluția romana din 1989. Europarlamentarii au adoptat rezoluția cu 513 voturi „pentru”, 18 voturi „impotriva” si 87 de abțineri.La dezbaterea subiectului, in plenul de luni al PE, comisarul…

- Parlamentul European urmeaza sa voteze, joi la Strasbourg, proiectul de rezoluție privind comemorarea a 30 de ani de la Revoluția romana din 1989. O dezbatere pe aceasta tema a avut loc in plenul de luni al PE, scrie Mediafax.Potrivit programului afișat pe site-ul Parlamentului European, votul…

- Propunerea de rezolutie privind comemorarea a treizeci de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989 va fi supusa la vot joi in Parlamentul European reunit in plen la Strasbourg. O dezbatere pe aceasta tema a avut loc luni seara, cand reprezentanta Comisiei Europene Adina Valean, comisarul pentru…

- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean a declarat, la dezbaterea de luni din Parlamentul European, ca Revoluția romana a fost primul pas al țarii noastre catre Europa, dupa decenii de izolare impusa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie…

- Proiectul de rezoluție privind marcarea a 30 de ani de la Revoluția din 1989 solicita instituțiilor europene sa faca toate eforturile pentru comemorarea crimelor regimurilor comuniste. In document mai este cerut statului roman sa intensifice acțiunile pentru aflarea adevarului despre Revoluție.Redam…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, ca are in vedere in perioada urmatoare sa faca o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European și cu cel al Consiliului European, anunța MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu, despre…