Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca este atributul premierului sa faca o propunere pentru comisarul european din partea Romaniei, dar acest candidat nu va ajunge in Parlamentul European pana nu va fi audiat in Legislativul de la Bucuresti."Este atributul…

- "Bine, la șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-aș fi permis sa fac așa ceva, iar daca exista o mai buna informare și oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa redirecționeze…

- Parlamentul European a votat joi, la Bruxelles, o rezolutie ce arata ca imixtiunea straina in alegeri ameninta serios societatile europene democratice in favoarea fortelor anti-UE, de extrema dreapta si populiste si ca incercarile de influentare a

- „Laura Codruța Kovesi mai face azi un pas catre funcția de procuror-șef al UE! In aceasta seara, la Bruxelles, negociatorii Consiliului UE le vor comunica formal celor ai Parlamentului European ca Laura Codruța Kovesi are susținerea Consiliului. Practic, urmeaza niște formalitați. Va fi notificata…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- In data de 16 octombrie 2019, la Bruxelles, Organismul Autoritaților Europene de Reglementare in Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC/BEREC) organizeaza al șaptelea Forum pentru entitațile interesate. Unul dintre principalele subiecte care se regasesc pe agenda de discuții se refera la asigurarea…

- Igor Dodon a ajuns intr-o noua vizita oficiala la Bruxelles, dupa mai bine de doi ani de asteptare. La intalnirea pe care seful statului a avut-o cu presedintele Parlamentului European, David-Maria Sassoli, Igor Dodon a fost intampinat de catre oficialul european cu pupaturi pe obraz, o imbratisare…

- E o intrebare urgenta deoarece limita anuntata initial (26 august) a trecut de mult si tot nu exista lista completa la Bruxelles a propunerilor confirmate pentru viitoarea echipa a Comisiei Europene care vor intra in audieri la Parlamentul European, scrie Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.