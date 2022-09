Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Baia de Cris i-a anuntat pe comercianti ca anul viitor vor fi nevoiti sa achite o garantie pe care o vor primi inapoi doar daca terenul va fi curat. „In atentia comerciantilor care va regasiti in imaginile de mai jos sa aveți mare grija pentru anul viitor (de ȚEBEA) daca mai doriti sa […]…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Bucurestenii ar putea face frigul in case și in iarna care vine. Directorul Termoenergetica susține ca sistemul de alimentare cu energie termica din Capitala se afla intr-o situatie critica, din cauza datoriilor uriase pe care le are Primariei Municipiului Bucuresti. In aceasta vara au fost reabilitati…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…

- Un copil a ajuns la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o statuie in holul principal al Primariei Capitalei, care s-ar fi desprins și ar fi cazut pe el. Copilul, in varsta de 6 ani, a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. „La ora 13.46 am fost solicitați sa intervenim pentru…

- A fost mobilizare generala, marți seara, pe malul marii pentru salvarea unui pui de delfin, eșuat in stațiunea Mamaia. Mamiferul s-a apropiat de mal si risca in orice moment sa moara. Cațiva turiști aflați pe plaja i-au anunțat pe salvamari si impreuna au incercat sa impinga delfinul catre larg. Intre…

- Bucureștiul ar avea mari probleme daca ar fi nevoit astazi sa iși alarmeze populația, in caz de atac antiaerian sau dezastre naturale. Sirene exista in oraș, dar nu toate funcționeaza, iar unele pot fi operate doar manual. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța o investiție de 2,7 milioane de lei pentru…

- Florin Cițu nu mai este președintele interimar al organizației PNL sector 3 București, dupa ce perioada de interimat a expirat, iar colegii nu i-au mai prelungit-o. In ședința Biroului Politic Național al PNL de luni s-a decis ca in locul fostului șef al partidului sa fie numit, tot interimar, Stelian…