Revoluția inteligenței artificiale „generale” Implementarea rapida a unei inteligențe artificiale din ce in ce mai „generaliste”, cu reale capacitați cognitive umane și, prin urmare, susceptibile de a perturba multe profesii, este considerata inevitabila in Silicon Valley și starnește o fascinație peste vocile celor care solicita un ritm mai lent. „Daca luam la un loc invenția electricitații, a calculatoarelor, a […] The post Revoluția inteligenței artificiale „generale” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

