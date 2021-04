Stiri pe aceeasi tema

- Prima scoala sateasca de stat din Moldova, care a fost infiintata in 1841 la Darabani, va fi reconstruita pe locatia initiala, a declarat, luni, pentru AGERPRES, primarul orasului, Alin Girbaci. Potrivit acestuia, dupa Revolutia din 1989 scoala a fost abandonata, iar dupa anii 2000 s-a autodemolat,…

- Partidele postcomuniste in Romania au monopolizat cate o direcție doctrinara numai de forma. In realitate, ele funcționeaza populist, gata sa culeaga orice vot, prin promisiuni demagogice, patriotism sau europenism de parada și reflexele etatiste preluate din regimul anterior, scrie Teodor Baconschi…

- Exista indicii conform carora un numar de 15 companii care au participat la procedura de achizitie publica initiata de Administratia Strazilor Bucuresti in anul 2017, au realizat intelegeri anticoncurentiale, a anuntat Consiliul Concurentei.

- Peste 50 de caini tinuti de o femeie la o fosta ferma de langa orasul aradean Pancota au fost eliberati de politisti, ei intervenind in urma apelului unei asociatii de protectie a animalelor, care au preluat cainii dupa ce ar fi observat ca erau tinuti in conditii necorespunzatoare, unii fiind slabiti…

- Cele 15 companii sunt investigate pentru un posibil comportament anticoncurențial pe piața executarii și comercializarii mijloacelor de semnalizare rutiera. Mai exact, licitația a fost organizata in anul 2017 de catre Administrația de Drumuri din Capitala, iar prețul s-a ridicat la nu mai puțin de 120…

- Luna februarie 2021 marcheaza un an de la debutul pandemiei in Romania. Dupa un an de pandemie, 300.000 de companii risca sa intre in insolvența și 1.1 milioane de angajați sa-și piarda locul de munca. Dupa un an de pandemie, 300.000 de companii risca sa intre in insolvența și 1.1 milioane de angajați…

- Luna februarie 2021 marcheaza un an de la debutul pandemiei SARS-CoV-2 in Romania, un an in care mediul antreprenorial a suferit pierderi considerabile. Astfel, potrivit datelor furnizate de platforma https://termene.ro/, in 2020 nu mai puțin de 8.985 de firme din Romania au intrat in insolvența. 68.212…

- Luna februarie 2021 marcheaza un an de la debutul pandemiei SARS-CoV-2 in Romania, un an in care mediul antreprenorial a suferit pierderi considerabile. Astfel, potrivit datelor furnizate de platforma https://termene.ro/, in 2020 nu mai puțin de 8.985 de firme din Romania au intrat in insolvența.…