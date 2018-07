„Impactul 'revolutiei fiscale' a atins in mod direct 1,2 milioane de lucratori si pune in risc inca 608.781 de salariati. Pe acesti 608.781 de salariati in general ii regasiti prin companii multinationale, prin companii mijlocii si mari. Ceilalti 1,2 milioane de salariati o sa-i regasiti preponderent in intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii. Evident, aceasta este o zona in care lucratorii au deja restrictii in a se organiza, a se reprezenta si, in plus, asa cum atrageam atentia inca din toamna anului trecut, era imposibil ca Inspectia Muncii sa poata sa ajunga sa monitorizeze, sa supravegheze…