FC Botoșani se alatura cluburilor din Liga 1 care pregatesc disponibilizari serioase in aceasta pauza competiționala. Formația patronata de Valeriu Iftime a incheiat anul pe locul 4, cu 34 de puncte. O prezența constanta in play-off, FC Botoșani se pregatește pentru cateva schimbari semnificative in urmatoarele saptamani. Planul a fost dezvaluit de finanțatorul moldovenilor. ...