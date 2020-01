Stiri pe aceeasi tema

Societatea Romana de Televiziune a semnat, joi, in calitate de broadcaster oficial și partener media principal, un protocol de colaborare cu Asociația Timișoara 2021...

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a declarat, la dezbaterea din Parlamentul European privind comemorarea Revoluției din 1989, ca solicita instituțiilor europene sa respecte drepturile romanilor și sa dea credibilitate țarii noastre deoarece in 30 de ani Romania s-a schimbat mult, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Dani Amariei este fotograful din Timișoara care a realizat acest proiect de… salt in timp, de 30 de ani, punand pe picioare un demers fotografic pe care l-a lansat acum, la comemorarea zilelor Revoluției din Decembrie 1989. Dani nu este la prima „isprava” de acest fel, a mai facut poze…

- Implinirea celor trei decenii de cand la Timisoara a izbucnit revolta care avea sa duca la caderea regimului ceausist, marcand inceputul mai multor transformari in societatea romaneasca, reprezinta o sursa de inspiratie pentru programul cultural Timisoara 2021 intocmit de Asociatia Timisoara 2021 –…

- Se vorbește de mulți ani despre sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va construi la Timișoara. Dupa o disputa intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș cu privire la locul in care va fi construita, tranșata in favoarea municipalitații, și cu un guvern favorabil primarului…

- Spiritul sarbatorilor se simte tot mai mult in capitala Austriei, Viena, acolo unde a fost inaugurat un alt Targ de Craciun. Turistii sunt de-a dreptul fascinati de bradul impodobit in fata Palatului Schoenbrunn, o cladire construita in secolul 18.

Consiliul Județean asfalteaza drumul de legatura intre Sacalaz și DN6, o zona care nu este in prezent acoperita de centura de ocolire a Timișoarei.