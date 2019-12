„Revoluţia” amenzilor în Iași. Sancțiuni de 7-10 ori mai mari pentru parcări aiurea Noul an va aduce la Iasi o „revolutie" in amenzile stabilite de Primarie in diverse domenii. Municipalitatea a publicat, in ultimele zile, mai multe proiecte de hotarare prin care creste cuantumul unor amenzi, iar, in unele cazuri, cresterea este una substantiala. De remarcat ca valoarea unor sanctiuni actuale a fost stabilita acum 20 de ani. Initiativele vizeaza majorarea taxelor de tranzit pentru vehicule grele si a amenzilor in cazul unor fapte (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii municipalitatii au anuntat, joi, ca intentioneaza sa acorde titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Iasi celor 43 de persoane care detin certificate de revolutionar. Primarul Mihai Chirica a declarat ca in cursul zilei de sambata municipalitatea va organiza o sedinta extraordinara…

- Printre cei ce vor fi decorati se numara Vasile Chirica (FOTO JOS), unchiul edilului. Potrivit Reporteris, in 2011, Vasile Chirica i-a donat nepotului Mihai Chirica, pe-atunci director tehnic in Primarie, 170.000 de lei. Cu acesti bani, Mihai Chirica si-a cumparat una dintre vile. Contactat de „Ziarul…

- "Unul dintre cei multi care au inteles in '89 ca o tara nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Calin Nemes, a avut atunci curajul sa-i priveasca in ochi pe cei care au venit sa inabuse Revolutia in sange. Ca el au fost, in acele zile, zeci de mii de oameni intai in Timisoara, apoi in Bucuresti,…

- O miniserie documentara despre Revolutia din 1989, care aduce in prim-plan marturiile a sase participanti la evenimentele Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Iasi, va fi difuzata, incepand de luni, la postul History, potrivit news.ro.Episoadele vor fi difuzate si pe canalele locale…

- Atat la exterior, cat si in interior, mijlocul de transport comun a fost „redesenat" de artistul Dan Perjovschi, recunoscut pe plan national si international pentru abordarea plastica neconventionala a unor teme sensibile precum regimul comunist sau Revolutia romana din 1989. Proiectul aduce in prim-plan,…

- Municipalitatea a semnat astazi un contract pentru livrarea a 16 tramvaie noi. Licitatia a fost adjudecata de catre turcii de la Bozankaya in detrimentul polonezilor de la PESA. Va prezentam randarile: Contractul a fost semnat din partea companiei turcesti de catre Yigt Belin, director de export. Contractul…

- Primaria Bistrița mai pregatește 5 blocuri sociale in Viișoara, in apropierea celor deja existente. Cele 5 blocuri ar urma sa coste aproape 40 de milioane de lei, cu tot cu TVA. Cartierul locuit pana acum cateva decenii de sași s-a transformat in doar cațiva ani intr-unul rau famat. Municipalitatea…

- Mihai Lupu aminteste lipsa legalitatii in administrarea Iasului: "In lipsa unui Plan Urbanistic General, s-a construit haotic", a spus el, numind si cateva efecte secundare, cum e traficul greoi pe strazile orasului. El a trecut in revista realizarile si mai ales nerealizarile primarilor de pana acum.…