- In primele trei luni ale anului 2023, romanii au efectuat 65 de milioane de tranzacții cu Revolut, dublu comparativ cu aceeași perioada din 2022, dar volumul total al plaților a crescut cu 70% fața de trim. I 2022 și doar cu 4% fața de ultimul trimestru al anului trecut. Raportul privind cheltuielile…

- Romanii au consumat in gospodarii cu 18% mai puțina energie electrica in primele doua luni ale lui 2023, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut.In timp ce consumul a scazut la toate categoriile de consumatori - industrial, casnic și iluminatul public – exportul de energie electrica…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele doua luni cu 9%, la 15,034 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 5,4%, la 19,419 miliarde euro, comparativ cu 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 4,384 miliarde euro, mai mic cu 232 milioane euro (-5%) decat cel inregistrat in…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 37% in primele doua luni in țara, iar cele de mașini SH au scazut cu 1%, arata datele Poliției, citate de ACAROM. Raportul dintre mașinile noi și cele SH din import a fost de 1 la 2, in timp ce in unele luni din anii trecuți era și de 1 la 4. Inmatricularile…

- In primavara acestui an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va incepe distribuția celei de‑a VI‑a tranșe de pachete cu alimente in cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Pachetele vor ajunge…

- Cardurile de energie se distribuie incepand cu data de 1 februarie, iar pana pe 15 februarie vor ajunge la cele aproximativ 2,8 milioane gospodarii eligibile. Primele plați, inclusiv online, se vor putea face din data de 20 februarie, dupa cum anunța autoritațile. Procedura ar fi urmatoarea: poștașul…

- Cardurile pentru plata facturilor la energie au inceput sa fie printate la Fabrica de Timbre, sucursala specializata a Companiei Naționale Poșta Romana. Poștașii vor distribui cardurile pentru tranșa I in perioada 1-28 februarie.Pentru persoanele care au intrebari punctuale legate de plata ajutorului…

- Imprumuturile bancare raman cel mai important mijloc prin care romanii isi fac datorii, arata un raport dat publicitati in urma cu doua zile de Banca Nationala. Potrivit documentului, in trimestrul al doilea din 2022, creditele ipotecare au inregistrat o crestere de 12%, iar cele de consum de 4,6%,…