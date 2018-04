Stiri pe aceeasi tema

- Compania fintech Revolut anunta lansarea serviciilor sale in Romania. Utilizatorii din tara vor putea sa deschida in curand un cont curent in aplicatie in mai putin de trei minute, sa faca transferuri domestice si internationale gratuite si sa cheltuiasca bani in strainatate fara comisioane.

- Revolut, alternativa bancara digitala care include un card de debit contactless, schimb valutar, tranzacționare de criptomonede și plați “peer-to-peer”, iși va deschide un birou in Romania in luna mai Compania fintech cu cea mai rapida creștere din Europa le va permite utilizatorilor sa deschida un…

- Potrivit modificarilor aduse legislatiei RCA, intrate in vigoare anul trecut, asiguratorul trebuie sa-i furnizeze soferului despagubit o masina pe perioada in care cea avariata este in service, se arata in Norma nr.20 din 27 iulie 2017. Soferii pot prelua masina de schimb de la o companie…

- Imediat dupa 1990, in condițiile unei proaspat liberalizate economii și a unei monede naționale care se deprecia de la o zi la alta, din nevoia de stabilitate s-a introdus evaluarea imobilelor in valuta. La inceput au fost marca germana și dolarul american, astazi prețurile sunt stabilite in moneda…

- SIVECO România lanseaza o noua versiune a aplicației INOVAGRIA Meteo, atât pe Android, cât și pe iOS, cu noi facilitați dedicate managementului fenomenelor meteo și agrometeo din România. Cu urmatoarele noi funcționalitați, fermierii vor putea sa își planifice…

- Ponderas Academic Hospital, singurul spital privat din Romania cu cinci acreditari internaționale, lanseaza Primul Program Integrat de Chirurgie Minim Invaziva și Robotica din Romania. Programul aduce ca noutate, in premiera in sistemul medical privat din Romania, prezența a doua sisteme de chirurgie…

- Un control al ANAF a scos la iveala faptul ca Uniunea Bulgara din Banat - Romania nu ar fi platit taxele si impozitele la stat pentru angajati, in ultimii zece ani, de vina fiind deputatul Petronela Csokany, care ar fi facut deconturi si transferuri bancare ilegale, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO.