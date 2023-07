Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca romanii abuzeaza de concediul medical. Acesta a explicat ca anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale. Șeful Executivului a declarat ca in 2022 au fost 8,1 milioane de concedii medicale și ca „s-a abuzat de acest fenomen: „Ar insemna vreo 140 de ani…

- Ministrul Culturii, deputatul Raluca Turcan, spune miercuri ca Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 150 de milioane euro din fonduri europene vor putea ajunge la copii cu parinții plecați la munca in strainatate.„Este un proiect pe care l-am inițiat alaturi de alți colegi parlamentari,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan (PNL), anunța, miercuri, ca a fost votata de Parlament o lege pe care a ainițiat-o și care prevede acordarea a 150 de milioane euro din fonduri europene pentru proiecte destinate copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate. „Este un proiect pe care l-am inițiat…

- Romania trece printr-o perioada paradoxala in ceea ce privește piața muncii. In vreme ce sute de mii de romani in putere, tineri, nu au loc de munca, angajatorii se plang ca nu gasesc muncitori de niciun fel: nici calificați, nici necalificați, nici dispuși sa se califice la locul de munca. In aceste…

- Mașinile cu numere romanești nu pot circula pe așa-numitele „drumuri” din R. Moldova, care se bate cu pumnul in piept ca vrea in Europa, mai mult de 180 de zile intr-un an. Dupa ce va expira termenul, mașinile deținute de romani care vor fi identificate de polițiști, vor fi duse in vama, iar proprietarii…

- Romania ar putea inlocui Polonia ca lider regional in Europa (fost ministru de externe al Poloniei)Un fost șef al Diplomației poloneze a afirmat, potrivit Financial Times, ca Romania ar putea lua locul Poloniei ca lider regional in Europa, pentru ca „nu duce lupte inutile”, criticand abordarea statului…

- Autoritatile de la Kiev se pregatesc sa ceara ambasadelor Ucrainei sa-i convinga pe barbatii ucraineni incorporabili, plecati in strainatate, sa se intoarca in tara. Potrivit trimisului nostru in regiunea Cernauti, inca sunt multi ucraineni care incearca sa treaca ilegal granita spre Romania de frica…

- Pierdem medici, asistente, șoferi, meseriași, oameni calificați. Exodul romanilor e laitmotivul pe care il auzim de ani buni și chiar daca s-au gasit soluții pe ici, pe colo, continuam sa importam forța de munca. Vedem muncitori straini din ce in ce mai des pe șantierele din București sau pe strazi,…