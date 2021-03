Stiri pe aceeasi tema

- Revolut, aplicația financiara cu peste 15 milioane de utilizatori a anunțat astazi operaționalizarea licenței sale bancare in Romania. Clienții din Romania care aleg sa foloseasca aplicația vor avea protecție pentru depozite in baza Schemei Europene de Garantare a Depozitelor, și vor primi servicii…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse și servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite și efectueaza plați, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020. Studiul a fost realizat in luna decembrie…

- Utilizatorii se așteapta la cea mai buna experiența de la fiecare ecran pe care il folosesc, indiferent daca este vorba de un smartphone sau de un televizor, iar Philips a anunțat un nou monitor 4K menit sa transforme felul in care oamenii iși desfașoara activitațile, chiar de la domiciliu. Monitorul…

- Google lanseaza competitia Google.org Impact Challenge dedicata țarilor din Europa Centrala și de Est (CEE), care urmarește sa susțina alfabetizarea digitala și incluziunea economica. Google va distribui 2 milioane de euro în granturi catre organizații selectate din România și alte zece…

- ​Programul IMM Invest, prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare garantate de stat, a fost prelungit, fiind extinsa și aria de beneficiari prin deschiderea AGRO IMM Invest, destinat fermierilor - a informat, miercuri, Fondul Național de Garantare a Creditelor…

- România se numara printre tarile care aplica în practica legislatia Consiliului Europei în privinta monitorizarii operatiunilor bancare pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, releva un raport care a fost facut public miercuri la Strasbourg, noteaza Agerpres.…